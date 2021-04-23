В Татарстане пройдут завершающие весенние сельхозярмарки

В Татарстане 24 апреля пройдут завершающие весенние сельскохозяйственные ярмарки. С шести утра жители Казани, Нижнекамска, Набережных Челнах и поселка Октябрьский Зеленодольского района смогут приобрести фермерскую продукцию по доступным ценам, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«Горожане смогут купить мясо, колбасы, разливное молоко, сыр, масло, яйца, овощи, мед, сахар, муку, крупы и другую фермерскую продукцию, привезенную из районов республики», — отметили в министерстве.

В Казани ярмарки пройдут на нескольких площадках. В частности, для жителей Авиастроительного района они будут работать по ул. Ленинградская, 27; ул. Дементьева, 7; на пересечении улиц Беломорская и Гудованцева. В Вахитовском районе откроется ярмарочная площадка на пересечении улиц Тинчурина и Татарстан. В Кировском районе горожане смогут купить продукты на площадках, расположенных по ул. Краснококшайская, 150/2 и по ул. Батыршина, 20, а также в поселке Юдино на ул. Революционная, 12.

В Ново-Савиновском районе сельхозярмарки будут работать на проспекте Ямашева, 71а и на ул. Лаврентьева, 10. В Приволжском районе фермерам выделили места для торговли на ул. Зорге, 66 (корпус 1) и на ул. Фучика, 72. Жители Московского района могут посетить ярмарки на ул. Усманова, 1. В Советском районе ярмарки пройдут на открытой площадке агропромпарка «Казань», на ул. Закиева, 12 и ул. Липатова, 7.

Кроме того, сельхозпродукцию можно будет приобрести в поселках Новая Тура и Осиново Зеленодольского района — возле ТЦ «Радужный» и технополиса «Новая Тура».

Жители Набережных Челнов смогут посетить площадки перед стадионом «Строитель» и на территории Ипподрома, Нижнекамска — площадки на центральном рынке «Комета» и напротив ТЦ «Магнит» по ул. Южная, 1.

За шесть ярмарочных недель фермеры привезли на торговые площадки 172 тонны картофеля, 646 тонн овощей, 1169 тонн мяса, 79,3 тонны разливного молока, 365 тонн сахара, 167 тонн муки, 918 тыс. штук яиц и 892 тонн зерна.