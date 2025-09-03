В Татарстане пройдут учения избирательных комиссий на случай отключения света

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Татарстана Айрат Хайруллин рассказал, что на следующей неделе будут проходить учения избирательных комиссий на случай отключения света. Об этом он сообщил на брифинге в общественном пространстве «Точка выбора» в Казани.

«Избирательный процесс не должен останавливаться. Ни процесс волеизъявления, ни подсчет голосов. Есть свет, нет света – ты должен обеспечить инфраструктуру. Генераторы, свечи! На моей памяти такое было, надо реагировать быстро, процесс идет. Чтобы очередей не было», – добавил министр, отвечая на вопрос «Татар-информа».

Председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев сказал , что на все территориальные избирательные комиссии приобрели мощные генераторы, которые могут в течение суток обеспечивать потребность в электричестве.

В Татарстане в единый день голосования, 14 сентября, пройдут выборы Раиса РТ, более 7,5 тыс. муниципальных депутатов и дополнительные выборы депутата Госсовета РТ по Мелекесскому одномандатному избирательному округу №18. Избирательные участки будут открыты с 7:00 до 20:00.

ЦИК РТ зарегистрировал кандидатами на выборах Раиса Татарстана Рустама Минниханова («Единая Россия»), Виталия Смирнова («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Руслана Юсупова (ЛДПР) и Хафиза Миргалимова (КПРФ).