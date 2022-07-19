В Татарстане проходят съемки фильма по произведениям Амирхана Еники

Фото предоставлено пресс-службой ГБУК РТ «Татаркино»

В селе Корсабаш Сабинского района республики стартовали съемки фильма по трем новеллам татарского писателя-прозаика Амирхана Еники. Съемками занялся режиссерский тандем Ирека Хафизова и Амира Галиаскарова. Амплуа режиссера заслуженный артист Татарстана Хафизов примеряет впервые.

«Два режиссера на одной съемочной площадке – история для кинематографа не новая. Каждый из них имеет свой взгляд на фильм и, по моему мнению, такой тандем имеет все шансы дать искомый результат», - считает продюсер проекта, директор «Татаркино» Миляуша Айтуганова.

Фото предоставлено пресс-службой ГБУК РТ «Татаркино»

По ее словам, на плечи Галиаскарова ляжет вся работа по выставлению «картинки», а на Хафизова – ответственность по работе с актерами, их ориентированию по сочинениям Амирхана Еники.

«Когда Миляуша Айтуганова подала мне эту идею – признаться, я растерялся. Но попробовать себя в роли режиссера – моя давняя мечта», – отметил Хафизов.

Сценарий фильма «823 километр» создан кинокритиком, исполнительным директором группы компаний GN Interpartners Валерией Байкеевой по мотивам произведений «Матурлык» («Красота»), «Кем җырлады?» («Кто пел?») и «Бер генә сәгатькә» («На один час»). Три несвязанных между собой произведения объединит станция, по задумке находящаяся на 823 километре от Москвы. Именно сюда вернется главный герой повествования – прототип Амирхана Еники, который после долгих странствий возвращается на родную землю.

Фото предоставлено пресс-службой ГБУК РТ «Татаркино»

«На мой взгляд, сценарист принял наиболее оптимальное решение – рассказать три истории через воспоминания одного героя. Интересно, что изначально в сценарии был прописан 23-й километр, но позже мы выбрали станцию на 823-м километре, чтобы привязать историю к Татарстану – родине писателя. Позже выяснилось, что с этой самой станцией Бирюли связаны факты его биографии. Получилось очень символично», – рассказала Айтуганова.

Сами съемки развернулись в Сабинском районе. «Эта локация идеально подошла нам по всем параметрам. Нам нужен был не городской вокзал в кадре, а станция, которая к тому же находилась бы недалеко от Казани. Рядом со станцией расположилась локация с заброшенными домами, которая также пригодится в съемках. Мы признательны, что сам глава района дал добро на съемки и мы беспрепятственно запустили съемочный процесс», - подчеркнула Айтуганова.

Фото предоставлено пресс-службой ГБУК РТ «Татаркино»

В фильме принимают участие народные артисты РТ: Ильдар Хайруллин, Алсу Гайнуллина, Ильдус Ахметзянов; заслуженные артисты РТ: Альфия Хасанова, Гульчачак Хафизова и Фанис Зиганшин. Молодое поколение артистов в фильме представят Зульфат Закиров, Резеда Саляхова, Ильсаф Гиззатуллин, а также студенты Театрального училища и ученики из села Корсабаш.

Съемки в селе Корсабаш продлятся до 19 июля, после чего продолжатся в Казани в начале августа. Завершение работы над кинолентой запланировано на конец этого года.

Фильм снимается по государственной программе Татарстана «Сохранение национальной идентичности татарского народа (2020-2023 годы)».