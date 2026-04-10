В Татарстане пройдут сельскохозяйственные «Гагаринские ярмарки»

В Татарстане 11 апреля пройдут сельскохозяйственные «Гагаринские ярмарки». Проведение ярмарочных мероприятий на этой неделе будет посвящено Декаде Юрия Гагарина в республике и 65-летию первого полета человека в космос, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

В Казани сельскохозяйственные ярмарки пройдут на следующих площадках: ул. Аграрная, 2; Липатова, 7; проспект Ямашева, 71А; Беломорская, 6; Усманова, 1; Батыршина, 20; пересечение ул. Карима Тинчурина и Татарстан; проспект Победы, 46В; Авзаловой, 15; Фучика, 64; Лаврентьева, 10; Революционная, 12; Дементьева, 7.

«На пересечении улиц Беломорская и Гудованцева сельскохозяйственные ярмарки проходят по воскресениям», – отметили в министерстве.

В Зеленодольском районе ярмарки состоятся на ул. Садовая, 9 в поселке Осиново и на площадке технополиса «Новая Тура».

В Набережных Челнах торговые площадки откроются на Набережной Габдуллы Тукая, 16 и на проспекте Чулман, в Камских Полянах – на территории парковки ледового дворца «Олимпия».

В Нижнекамске фермерскую продукцию можно будет приобрести на площадках, расположенных на территории центрального рынка «Комета» и по ул. Южная, 7.