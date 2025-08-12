В Татарстане пройдут проектные сессии «Люби. Созидай. Вдохновляй» по пяти направлениям

В молодежном центре «Волга» в сентябре и октябре этого года пройдут проектные сессии «Люби. Созидай. Вдохновляй», их участником может стать любой молодой человек из Татарстана. Темами станут карьера, семья, психологическое здоровье, личная эффективность и отношения. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала первый заместитель министра по делам молодежи РТ Софья Мустафина.

«В прошлом году проект объединил более 500 молодых людей до 35 лет со всего Татарстана – многие нашли работу, новых друзей, решили личные вопросы во взаимоотношениях со своей второй половинкой. В этом году мы проводим проект вновь и приглашаем молодых людей принять в нем участие. Эти образовательные сессии – не просто лекции, это встречи с лучшими экспертами в своей области и возможность качественно изменить свою жизнь», – заявила она.

Подать заявку на участие на первую сессию, которая состоится в середине сентября, необходимо до конца августа, на остальные – до конца сентября. В этом году они вновь объединят более 500 участников. Спикерами выступят известные республиканские и федеральные эксперты.

Первая сессия будет посвящена трудоустройству. Особое внимание уделят молодым людям с ограниченными возможностями здоровья, сообщила заместитель председателя инклюзивного совета при Минмолодежи РТ Гульнара Галиахметова.

«Трудоустройство – это очень острый вопрос для людей с инвалидностью. Ребята приезжают со всего Татарстана. На протяжении трех дней мы работаем с ними по разным направлениям. Мы понимаем, что людям с ограниченными возможностями сложно найти себя. Наша программа будет направлена на саморазвитие и карьерный рост, а также на разбор юридических моментов», – пояснила она.

Одним из участников смены в прошлом году стал инвалид-колясочник Виктор Автономов. По ее итогам он смог найти работу и активно занимается блогерством.

«Благодаря смене я смог найти работу в АНО «Добрая Казань». На ней я смог поговорить с работодателями, научился заполнять резюме. На сегодняшний день я работаю фотографом и являюсь блогером. Там я познакомился с новыми людьми, начал с ними общаться», – поделился достижениями Виктор Автономов.

Особенно яркой в прошлом году получилась сессия, посвященная семейным отношениям. Некоторые пары перед тренингом были на грани развода, однако во время сессии смогли найти взаимопонимание, рассказала клинический психолог, семейный психотерапевт, участник международной акции «Красный крест» Снежана Нуртдинова.

«Были несколько семей на грани развода. Самая частая потребность у них – это научиться слышать друг друга, а не конкурировать. Видела случаи, когда прямо на тренинге супруги понимали друг друга и осознавали, что это самый их ценный человек на Земле», – с улыбкой сказала психолог.

Еще одна сессия будет посвящена психологическому здоровью. В частности, на ней рассмотрят проблемы эмоционального выгорания, подчеркнула преподаватель кафедры педагогической психологии Института образования и психологии КФУ, наставник Президентского кампуса РАНХиГС Лилия Орлова.

«Мы подробно поговорим о том, как эмоциональный интеллект влияет на физическое и психическое здоровье человека, особенно молодых людей, занимающих лидерские позиции. Эмоции – это большой стратегический ресурс для ребят. Поговорим о том, как можно работать с негативными эмоциями, коммуницировать с другими людьми и выстраивать баланс», – пояснила она.

Сессия «Омтылыш», посвященная карьере, пройдет с 17 по 19 сентября, о здоровье – с 22 по 24 сентября, о личной эффективности и саморазвитии с 10 по 12 октября, об отношениях – с 17 по 19 октября, о семье – с 20 по 22 октября. Стать участником может любой желающий от 18 до 35 лет, необходимо зарегистрироваться по ссылке.