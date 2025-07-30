В Татарстане пройдут мероприятия «ӘЙТ» на тему физического и психологического здоровья

С 8 по 26 августа в Татарстане пройдут образовательные сессии по физическому и психологическому здоровью «ӘЙТ». Посетить программу смогут как местные жители, так и гости из близлежащих районов, для которых организуют трансфер. Зарегистрироваться на мероприятие можно на сайте.

Как сообщила пресс-служба Минмолодежи РТ, цель проекта – повысить осведомленность в области физического и психологического здоровья молодежи и молодых специалистов Татарстана через развивающие программы и интерактивные мероприятия, формирование культуры заботы о себе и здоровых привычек, а также развитие ментальной, психологической устойчивости, вдохновение молодежи на активный образ жизни, что соответствует целям национального проекта «Молодежь и дети» и подходит под задачи республиканской программы «Лето в Татарстане».

Помимо Минмолодежи РТ, организаторами мероприятия выступают генпартнер Ак Барс банк, Академия творческой молодежи РТ и Минздрав РТ.

«Опыт реализации межведомственных проектов в прошлом году – Год семьи выявил запрос молодежи на создание большого сообщества – Института родительства, где есть разные направления. Об этом я говорил и на коллегии министерства. Такие проекты позволят вовлечь максимальное количество родителей (настоящих и будущих) и помочь им в приобретении необходимых компетенций и знаний. Крайне важно, что об этом будут рассказывать эксперты в области медицины на понятном простом языке и у каждого будет возможность задавать им интересующие вопросы», - отметил министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

Проект реализуют в шести городах:

8 августа – Арск;

12 августа – Буинск;

15 августа – Чистополь;

19 августа – Альметьевск;

22 августа – Муслюмово;

26 августа – Набережные Челны.

Подобный формат реализуется впервые, а программа образовательных сессий «ӘЙТ» будет необычной – за основу взят формат фестивальной площадки со множеством интерактивных точек, мастер-классами, выставками и викторинами. Пройдя все локации и собрав отметку с каждой, участник сможет принять участие в розыгрыше ценных призов от партнеров, среди которых сертификаты на обследования, отдых в глэмпинге, посещение термального комплекса, спортивный инвентарь и много других вещей, которые помогут позаботиться о здоровье.

Также каждый желающий сможет поверить свое здоровье на мероприятиях – пройти консультации с действующими специалистами и врачами, узнать свой ВИЧ-статус, принять участие в психологических тренингах и не только. Помимо этого, будут организованы различные активности – мастер-классы по оказанию первой медицинской помощи, по приготовлению легких и полезных перекусов, а также выставка программ, организаций, информации в сфере физического и психологического здоровья с проведением коротких экскурсий.

Главным событием мероприятия станут выступления спикеров-докторов. Это будут короткие яркие выступления, где профессионалы медицины раскрывают тему, рассказывают о последних исследованиях, сопровождая это наглядной презентацией. Среди направлений выступлений – темы по репродуктивному здоровью, наркологии, кардиологии, диетологии – насущные темы, касающиеся каждого человека. Спикеры – эксперты в области медицины республики. Наследием проекта будут подкасты о том, что думают подростки и молодежь о физическом и психологическом здоровье, видеозаписи выступлений спикеров-докторов и путеводитель с рекомендациями о заботе о физическом и психологическом здоровье для жителей, в частности для молодежи Татарстана.