В Татарстане пройдут гонки на лодках «Дракон»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Казани 16 августа в рамках Международного форума «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество» состоятся гонки на лодках «Дракон».

Гонки проводятся на специальных лодках, украшенных головой и хвостом дракона. В каждой лодке – барабанщик, задающий ритм, десять гребцов и рулевой. По правилам в составе каждой команды обязательно должна быть хотя бы одна женщина.

В каждом заплыве на старт выходят по шесть лодок. Победителем становится команда, чья лодка первой пересечет финишную черту.

Идея соревнований с участием трудовых коллективов родилась 5 лет назад, когда президентом Федерации гребли на байдарках и каноэ РТ стал министр промышленности и торговли Республики Татарстан Олег Коробченко.

«Соревнования на китайских лодках «Дракон» – один из самых красивых и значимых праздников Китая. Он символизирует командный дух, преемственность традиций и стремление к достижению общих целей. Праздник входит в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. В этом году уже заявилось 16 команд от предприятий и министерств Татарстана. Соревнования в Татарстане не первый год собирают тысячи зрителей. Для них готовится интересная культурно-развлекательная программа. Праздник стал популярным в Казани и способствует укреплению дружбы между российским и китайским народами. Отмечу, что развиваются и наши деловые отношения. Объем внешнеторгового оборота между Татарстаном и Китаем традиционно занимает второе место среди всех стран партнеров. По итогам 2025 года он составил 3,3 млрд долларов», – сказал Олег Коробченко.

Международный форум «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество» способствует достижению целей нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».