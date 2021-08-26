В Татарстане пройдут гастроли победителей фестивалей «Наше время» и «Созвездие»

Победители фестивалей «Наше время — Безнең заман» и «Созвездие-Йолдызлык» выступят в 14 районах и четырех городах Татарстана. Гастроли артистов по республике пройдут 4–18 сентября.

«В сентябре в районах Татарстана состоятся концерты фестивалей „Наше время — Безнең заман“ и „Созвездие-Йолдызлык“. Каждый район сможет увидеть на сцене своих талантов. У каждого человека в душе есть творчество. Фестиваль дает им возможность показать себя», — рассказала на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» исполнительный директор Фонда содействия развитию культуры при Президенте РТ Нурия Хашимова.

По ее словам, распространены выездные концерты предприятий в разные районы Татарстана. Самым активным муниципалитетом здесь признан Сабинский район.