В Татарстане пройдут гастроли творческих коллективов ДНР

В Татарстане пройдут гастроли коллективов из Донецкой народной республики. Ожидается, что свои выступления жителям РТ продемонстрируют заслуженный государственный академический ансамбль песни и танца «Донбасс», Донецкий республиканский академический молодежный театр, Донецкий государственный академический театр оперы и балета имени А. Б. Соловьяненко и Донецкий академический областной театр кукол, сообщает Министерство культуры РТ.

Откроет серию мероприятий в республике ансамбль «Донбасс». 18 апреля он выступит с концертом в Татарской государственной филармонии имени Тукая. Начало мероприятия запланировано на 19:00. Следующий их концерт в республике состоится 20 апреля ДК «Камаз» (Набережные Челны). Начало концерта в 18.00.

Ансамбль песни и танца «Донбасс» – крупнейший профессиональный художественный коллектив ДНР. В 2022 году ему исполняется 85 лет.

Напомним, что гастроли творческих коллективов Донецкой народной республики по России стартовали 15 марта. Артисты выступят в 54 городах страны.

Гастроли коллективов организованы ФГБУК «Росконцерт» согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры Российской Федерации.