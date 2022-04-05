В Татарстане пройдет ярмарка вакансий для вынужденных переселенцев из ДНР

Ярмарка вакансий для вынужденных переселенцев из Донецкой Народной Республики пройдет 6 апреля в санатории «Васильевский» в Зеленодольском районе РТ. Соискателям будет предложено более 30 вакансий.

«Пять предприятий района предложат соискателям более 30 вакансий, в том числе продавца-кассира, пекаря, сборщика, формовщика, упаковщика. В мероприятии примут участие представители ООО „Блеск“, ЗАО „Зеленодольский хлебокомбинат“, завода им. Серго, Васильевского хлебозавода, ООО „Агротогрг“ и других предприятий и организаций», — сообщили в Минтруде РТ.

Соискатели встретятся с представителями кадровых служб предприятий, получат информацию об актуальных вакансиях на рынке труда, уровне заработной платы, условиях работы и заполнят анкеты. Организатором мероприятия выступает центр занятости Зеленодольска.