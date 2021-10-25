В Татарстане пройдет второй Молодежный туристический форум

С 26 по 29 октября в Татарстане во второй раз пройдет Молодежный туристический форум, сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.

В мероприятии примут участие более 250 участников со всей России и районов Татарстана, а также 35 российских и иностранных спикеров, экспертов из разных сфер: туркомпании и туроператоры, ведущие медиа и трэвел-блогеры, инвесторы и ИТ-компании, представители HORECA и органов власти в сфере туризма, эксперты гостеприимства и профессиональные путешественники.

Направления развивающей программы форума в этом году:

1. Трэвел-блогинг — основной кейс направления: создание репортажей и медиа контента по районам РТ;

2. Образовательная программа по туристическим инициативам в районах РТ — основной кейс направления: упаковать в готовый турпродукт свой проект для района Татарстана, найти партнеров;

3. Событийные и интерактивные программы для туристов — основной кейс направления: разработка новых форм привлечения туристов в Татарстан.

4. Хакатон маркетинговых решений для приложения TatarstanTouristPass — решение кейсов и представление своих решений по маркетинговой стратегии мобильного приложения TatarstanTouristPass, партнер направления — Ак Барс Банк.

Форум реализуется РОО «Академия творческой молодежи Республики Татарстан» совместно с АНО «Центр развития туризма Республики Татарстан» (официальный туристический бренд «Visit Tatarstan») при поддержке Министерства по делам молодежи РТ.