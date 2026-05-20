В Татарстане пройдет встреча предпринимателей с Рустамом Миннихановым

Встреча предпринимателей Татарстана с Раисом республики Рустамом Миннихановым пройдет 26 мая. Мероприятие состоится на территории промышленной площадки индустриального парка «М-7 2.0» в формате выездного заседания, посвященного развитию малого и среднего бизнеса и приуроченного ко Дню российского предпринимательства. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики РТ.

В рамках встречи Рустам Минниханов планирует осмотреть предприятия-резиденты индустриального парка, пообщаться с представителями бизнеса и вручить государственные награды. Также участие в мероприятии примут представители федеральных институтов поддержки предпринимательства и региональных органов власти.

Организатором выступает Министерство экономики Республики Татарстан. Мероприятие проводится в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», который входит в нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика».

В республике День российского предпринимательства традиционно отмечается масштабной программой. В этом году она включает форум креативной и платформенной экономики, встречу с предпринимателями, деловой веломарафон, семинар по подготовке бизнеса к автоматизации процессов выявления нарушений маркировки товаров в системе «Честный знак», а также финал проекта «Школьный бизнес-старт».