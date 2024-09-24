В Татарстане пройдет Всероссийский конкурс профмастерства студенческих отрядов

С 26 по 28 сентября в Набережных Челнах 100 участников Российских студенческих отрядов из Татарстана, Чувашии, Башкортостана, Алтайского Края, Пермского Края, Пензенской, Челябинской, Архангельской, Саратовской, Самарской областей, а также ДНР и ЛНР соберутся на Всероссийском конкурсе профессионального мастерства среди производственных отрядов «Труд крут».

Производственные отряды на сегодняшний день являются одним из приоритетных направлений для движения студотрядов. В 2023 году на предприятиях страны было трудоустроено более 5000 студентов, более 1500 из них – на объектах оборонно-промышленного комплекса в 11 регионах России. В этом году количество удвоили, а еще в Татарстане и Архангельской области развернули работу три всероссийских и один межрегиональный трудовые проекты, они объединили более полутора тысяч ребят.

«Привлечение студенческих отрядов на промышленные предприятия, в том числе предприятия оборонно-промышленного комплекса, является не только важным шагом в развитии кадрового потенциала, но и обеспечивает необходимый импульс для инноваций и повышения эффективности производства. Студотряды Татарстана работают над кадровым обеспечением промышленности с 2020 года. Второй год подряд на заводах и промышленных предприятиях республики трудоустраивается порядка четырех тысяч человек. В этом году мы стали опорной площадкой для движения в стране», - рассказывает директор Республиканского центра студенческих трудовых отрядов, член Наблюдательного совета Российских студенческих отрядов Василий Ислаев.

Конкурс профессионального мастерства по производственному направлению станет вторым в истории Российских студенческих отрядов. В прошлом году он впервые прошел в Казани в рамках Всероссийского слета студотрядов. Тогда молодые люди соревновались по трем номинациям. Победителями в двух номинациях стали студенты из Татарстана - Вадим Гималов в номинации «Лучший электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» и Богдан Лупанов в компетенции «оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин».

В этом году конкурс пройдет сразу по 10 номинациям – побороться за звание молодых профессионалов приедут электромонтеры, операторы ЭВМ, чертежники-конструкторы, сварщики, токари, фрезеровщики, слесари МСР и КИП, контролеры станочных и слесарных работ. На протяжении трех дней молодые люди будут демонстрировать теоретические знания и практические навыки в Набережночелнинском политехническом колледже.

Призеров конкурса, занявших вторые и третьи места в каждой из компетенций, назовут уже в субботу, имена победителей оставят в секрете до конца ноября – они прозвучат на закрытии Всероссийского слета студенческих отрядов в Москве.

В 2024 году студенческие отряды отмечают 65-летний юбилей с момента зарождения движения и 20-летие с начала современной истории студотрядов. В честь этих событий по всей стране запланировано проведение более сотни мероприятий, которые объединят свыше 1 миллиона человек. Завершится год Всероссийским слетом, который пройдет осенью в Москве и соберет более 15 000 участников движения.

За 65 лет существования движения школу студенческих отрядов прошли более 20 миллионов человек. Это студенты и школьники, которые получили свой первый трудовой опыт, приобрели новые знакомства и сделали значимый вклад в развитие страны.