В Татарстане пройдет турслет для подростков

Региональный туристский слет для подростков пройдет в Татарстане с 13 по 15 июля 2026 года. Площадкой станет молодежный центр «Волга» в Лаишевском районе.

Участие в мероприятии смогут принять 60 подростков в возрасте от 14 до 17 лет. Прием заявок продлится до 15 июня.

Для участников подготовлена образовательная и спортивная программа. Подростки посетят мастер-классы «Костры», «Узлы», «Палатки», «Ориентирование», примут участие в соревновательных играх и квесте «Найди клад».

Также они освоят базовые навыки походного туризма – ориентирование по карте и компасу, разведение костра, подготовку спального места и другие практические умения.

«В этом году мы реализуем первый Региональный туристский слет Движения Первых в Республике Татарстан. Хотим подружить и объединить в одну большую команду активных ребят в сфере походного туризма. 60 участников со всей республики посетят походные мастер-классы от инструкторов, чтобы потом уже в своих муниципальных образованиях популяризировать походы и привлекать новых ребят», – отметила куратор направления «Туризм и путешествия» Движения Первых в Татарстане Наталья Пивоварова.

Проект будет реализован в три этапа. С 1 мая по 15 июня пройдет регистрация и выполнение конкурсного задания, с 16 по 23 июня – оценка заявок и отбор участников, а с 13 по 15 июля – проведение слета.

Для участия необходимо выполнить конкурсное задание – разработать мероприятие, направленное на развитие у детей и молодежи от 6 до 25 лет навыков организации походов.

Региональный туристский слет является частью флагманского проекта Движения Первых «Походы Первых – Больше, чем путешествие», программы Росмолодежи «Больше, чем путешествие» и национального проекта «Молодежь и дети».

Российское движение детей и молодежи создано по распоряжению Президента России Владимира Путина. Учредительное собрание прошло 20 июля 2022 года, а название «Движение Первых» было утверждено по итогам голосования на I съезде в Москве, состоявшемся с 18 по 20 декабря. Делегаты также утвердили 12 направлений работы и 11 ключевых ценностей, среди которых «Жизнь и достоинство», «Патриотизм», «Добро и справедливость», «Созидательный труд» и «Крепкая семья».

Среди миссий движения – «Быть с Россией», «Быть человеком», «Быть вместе», «Быть в Движении», «Быть первыми». Деятельность организации направлена на развитие, досуг и профориентацию детей и молодежи. Вступить в движение можно с шести лет. Участниками могут стать обучающиеся по программам начального, основного общего, среднего профессионального и высшего образования.