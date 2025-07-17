news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
СВО 17 июля 2025 12:36

В Татарстане состоится «Спортивный Кубок Раиса РТ» среди участников и ветеранов СВО

Читайте нас в
Телеграм
В Татарстане состоится «Спортивный Кубок Раиса РТ» среди участников и ветеранов СВО
Ильдар Садриев
Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В Татарстане пройдет «Спортивный Кубок Раиса Республики Татарстан» среди участников и ветеранов спецоперации. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал заместитель министра спорта РТ Ильдар Садриев.

«Это один из проектов, который мы реализуем этим летом в рамках программы „Лето в Татарстане". Занятие спортом – это один из важных аспектов социализации для вернувшихся с СВО бойцов», – отметил спикер.

В рамках соревнований пройдут состязания по следующим дисциплинам: плавание, настольный теннис, армрестлинг, следж-хоккей и нарды.

Ближайшие соревнования пройдут 19 июля в спортивном комплексе «Мирас» в Альметьевске.

#лето в Татарстане #ветераны СВО #СВО #соревнования #Минспорта РТ
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Чудеса индустрии: как Татарстан выдал максимум в промышленности за полтора года

Чудеса индустрии: как Татарстан выдал максимум в промышленности за полтора года

16 июля 2025
Патрушев вручил Зеленодольскому судостроительному заводу орден «За доблестный труд»

Патрушев вручил Зеленодольскому судостроительному заводу орден «За доблестный труд»

16 июля 2025