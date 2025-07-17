В Татарстане состоится «Спортивный Кубок Раиса РТ» среди участников и ветеранов СВО

Ильдар Садриев

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В Татарстане пройдет «Спортивный Кубок Раиса Республики Татарстан» среди участников и ветеранов спецоперации. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал заместитель министра спорта РТ Ильдар Садриев.

«Это один из проектов, который мы реализуем этим летом в рамках программы „Лето в Татарстане". Занятие спортом – это один из важных аспектов социализации для вернувшихся с СВО бойцов», – отметил спикер.

В рамках соревнований пройдут состязания по следующим дисциплинам: плавание, настольный теннис, армрестлинг, следж-хоккей и нарды.

Ближайшие соревнования пройдут 19 июля в спортивном комплексе «Мирас» в Альметьевске.