В Татарстане пройдет школьный хакатон цифровых решений для платформы MAX

Фото: © Анна Главатских / «Татар-информ»

Школьники смогут познакомиться с цифровыми технологиями, развить востребованные IT‑компетенции и разработать свой чат-бот для национального мессенджера МАХ. Хакатон организован Минцифры РТ совместно с платформой МАХ и VK Education.

Фото: Минцифры РТ

Как сообщила пресс-служба министерства, мероприятие ориентировано на учащихся 5–11 классов республиканских школ. Ребятам предстоит создать чат-бота для платформы MAX — участников ждет погружение в разработку цифровых решений, развитие навыков работы в команде и возможность реализовать свои идеи.

Хакатон пройдет в два этапа. На первом этапе школьникам предстоит обучение от практикующих специалистов — на лекциях и мастер-классах ребята узнают, как с нуля создать своего чат-бота. Первый этап состоится дистанционно с 1 по 19 августа. Далее участникам предстоит разработать и представить свои концепции решений.

По итогам первого этапа будет отобрано 200 школьников, которые примут участие в финале хакатона — он пройдет 21 августа в IT-парке им. Башира Рамеева. Финалистов ждет обратная связь от экспертов и возможность побороться за призовые места.

«Поддержка талантливой молодежи Татарстана — один из приоритетов в развитии цифровой экономики региона. Школьный хакатон цифровых решений для национального мессенджера MAX — это тот формат, который не только позволит ребятам раскрыть свой потенциал и развить востребованные ИТ-компетенции, но и внести на практике свой вклад в развитие отечественных цифровых платформ. Как мы знаем, Татарстан передовая пилотная площадка тестирования и реализации MAX, и поэтому мы особенно заинтересованы, чтобы молодые таланты предлагали свои свежие идеи в развитии национального мессенджера», – сказал глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин.

Он отметил, что благодаря поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова и реализации национального проекта «Экономика данных», в республике создают экосистему, где дети могут развивать цифровые компетенции и применять их в регионе. Тем самым Татарстан сохраняет у себя молодые кадры, подчеркнул министр.

«Для многих школьников дорога в IT-сферу начинается с участия в профильных олимпиадах, хакатонах и чемпионатах. Мы видим большой потенциал в том, чтобы на этапе учебы знакомить ребят с реальными кейсами, современными технологиями, погружать в живое командное взаимодействие. Вместе с Минцифры Татарстана мы решили провести первый школьный хакатон цифровых решений для национального мессенджера MAX. Талантливые ребята со всей Республики смогут заявить о себе, и мы рады поддержать это стремление», — добавила замвице-президента по образовательным проектам VK Анна Степанова.

Участие в хакатоне бесплатное. Необходимо зарегистрироваться на сайте до 8 августа включительно.