В Татарстане пройдет серия мероприятий по подготовке бизнеса к налоговому переходу
В конце декабря в четырех городах РТ пройдет серия конференций «ДИАЛОГИ О НАЛОГАХ», которая объединит ведущих специалистов в сфере налогового законодательства, бухгалтерии и финансов.
Спикерами мероприятий станут:
– Заместитель директора Департамента развития предпринимательства Министерства экономики Республики Татарстан Эмиль Хисматов
– Заместитель председателя Союза «Торгово-промышленной палаты Республики Татарстан» по экономическим вопросам, член экспертного совета Комитета Госсовета Республики Татарстан по бюджету, налогам и финансам, член экспертного совета при Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по совершенствованию налогового законодательства и правоприменительной практики Сергей Карпухин
– Первый заместитель генерального директора, руководитель Центра «Мой бизнес» НО МКК «Фонд поддержки предпринимательства РТ» Линара Бурханова
– Предприниматель, сооснователь компаний Виллавиль и 44bureau, бизнес-консультант Тагир Галимов
– Руководитель и учредитель Российского Агентства ГлавБухЭксперт, член закрытого международного клуба общероссийской общественной организации Деловые женщины и мужчины России, эксперт по налогам с опытом более 27 лет Елена Киямова
В рамках конференций республиканские бизнесмены смогут обсудить шаги для развития устойчивого бизнеса в 2026 году, а также расскажут о ключевых изменениях в налоговом законодательстве, рассмотрят реальные кейсы и инструменты для развития бизнеса, а также ответят на самые острые практические вопросы.
Конференции состоятся:
– В Набережных Челнах, 18 декабря, начало – в 10:00. Место проведения: ул. Машиностроительная, 91 А, «Точка кипения».
– В Альметьевске, 22 декабря, начало – в 10:00. Место проведения: ул. Тельмана, 57, Фабрика креативных процессов. Ссылка на регистрацию
– В Казани, 23 декабря, начало – в 10:00. Место проведения: ул. Петербургская, 28, Дом предпринимателя, зал Алафузов, 3 этаж.
– В Нижнекамске, 25 декабря, начало – в 10:00. Место проведения: ул. Лесная, 53, Центр креативной индустрии БАЗА.
На все конференции необходима предварительная регистрация. О мерах поддержки бизнеса можно также узнать, позвонив по номеру 8 (843) 524-90-90.