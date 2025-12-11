В Татарстане пройдет серия мероприятий по подготовке бизнеса к налоговому переходу

В конце декабря в четырех городах РТ пройдет серия конференций «ДИАЛОГИ О НАЛОГАХ», которая объединит ведущих специалистов в сфере налогового законодательства, бухгалтерии и финансов.

Спикерами мероприятий станут:

– Заместитель директора Департамента развития предпринимательства Министерства экономики Республики Татарстан Эмиль Хисматов

– Заместитель председателя Союза «Торгово-промышленной палаты Республики Татарстан» по экономическим вопросам, член экспертного совета Комитета Госсовета Республики Татарстан по бюджету, налогам и финансам, член экспертного совета при Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по совершенствованию налогового законодательства и правоприменительной практики Сергей Карпухин

– Первый заместитель генерального директора, руководитель Центра «Мой бизнес» НО МКК «Фонд поддержки предпринимательства РТ» Линара Бурханова

– Предприниматель, сооснователь компаний Виллавиль и 44bureau, бизнес-консультант Тагир Галимов

– Руководитель и учредитель Российского Агентства ГлавБухЭксперт, член закрытого международного клуба общероссийской общественной организации Деловые женщины и мужчины России, эксперт по налогам с опытом более 27 лет Елена Киямова

В рамках конференций республиканские бизнесмены смогут обсудить шаги для развития устойчивого бизнеса в 2026 году, а также расскажут о ключевых изменениях в налоговом законодательстве, рассмотрят реальные кейсы и инструменты для развития бизнеса, а также ответят на самые острые практические вопросы.

Конференции состоятся:

– В Набережных Челнах, 18 декабря, начало – в 10:00. Место проведения: ул. Машиностроительная, 91 А, «Точка кипения».

– В Альметьевске, 22 декабря, начало – в 10:00. Место проведения: ул. Тельмана, 57, Фабрика креативных процессов. Ссылка на регистрацию

– В Казани, 23 декабря, начало – в 10:00. Место проведения: ул. Петербургская, 28, Дом предпринимателя, зал Алафузов, 3 этаж.

– В Нижнекамске, 25 декабря, начало – в 10:00. Место проведения: ул. Лесная, 53, Центр креативной индустрии БАЗА.

На все конференции необходима предварительная регистрация. О мерах поддержки бизнеса можно также узнать, позвонив по номеру 8 (843) 524-90-90.