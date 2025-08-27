В Татарстане пройдет серия мастер-классов для сельской молодежи с известными спикерами

Серия бесплатных образовательных мероприятий для молодых людей из сел «Новые горизонты» пройдет в Татарстане со 2 по 30 сентября. О старте проекта рассказали на пресс-конференции в «Татар-информе».

Проект, организованный Министерством по делам молодежи РТ совместно с Министерством сельского хозяйства и продовольствия РТ и Аграрным молодежным объединением (АМО), призван вдохновить юных жителей сел на реализацию собственных идей и позитивные изменения на своих территориях.

Заместитель министра по делам молодежи РТ Денис Лулаков отметил, что работа с сельской молодежью, которая составляет более 230 тысяч человек, является одним из приоритетов правительства республики.

«Финансирование регионального проекта «Сельская молодежь» увеличилось в разы – на 17 миллионов рублей. Если ранее это было 4 миллиона рублей, то на сегодняшний день общее финансирование программы составляет 21,5 миллиона рублей», – сообщил Лулаков.

Он подчеркнул, что благодаря этой поддержке уже удалось организовать множество успешных мероприятий, таких как фестиваль креативных команд в Мамадышском районе, конкурс социально значимых проектов и масштабный спортивный марафон «Земля спорта» в Богатых Сабах.

Начальник отдела науки МСХиП РТ Алмаз Гамиров добавил, что главная задача – не только создавать инфраструктуру, но и вдохновлять людей.

«У нас есть единомышленники, которые активно работают уже более 10 лет. Сельская молодежь очень активна, это люди глубоко замотивированные. Такие мероприятия, с участием значимых экспертов, еще больше подстегнут их к дальнейшему развитию, дадут возможность собраться, обсудить планы и, может быть, реализовать свои мечты», – уверен Гамиров.

Исполнительный директор АМО РТ Александра Грахова анонсировала программу предстоящих событий. Мероприятия пройдут в семи муниципальных районах, каждое будет посвящено отдельной актуальной теме. Участниками смогут стать молодые люди от 14 до 35 лет: школьники, студенты, молодые специалисты и предприниматели.

Программа мастер-классов «Новые горизонты»:

2 сентября, Лениногорск: Тема «Медиа на селе». Спикер – блогер с многомиллионной аудиторией Рустам Набиев ;

; 5 сентября, Пестречинский район: Тема «Молодые семьи села». Спикер – доктор философии в области психологии Сергей Кулаков ;

; 9 сентября, Сабинский район: Тема «Молодые управленцы села». Спикер – руководитель регионального отделения «Движения Первых» Тимур Сулейманов ;

; 12 сентября, Рыбная Слобода: Тема «Предпринимательство на селе». Спикер – казанский бизнесмен, основатель сети кофеен Ильнар Шамсутдинов ;

; 16 сентября, Муслюмовский район: «Творческая мастерская на селе». Спикерами выступят народная артистка РТ Венера Ганеева и художница Гузель Хайбуллова ;

и художница ; 23 сентября, Елабужский район: Тема «Сельский туризм». Спикеры – председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов и владелец глэмпинга «Тихая долина» Андрей Шарков ;

и владелец глэмпинга «Тихая долина» ; 30 сентября, Аксубаевский район: Тема «Повышение престижа аграрных специальностей». Встречу проведет председатель АМО РТ.

По словам организаторов, проект станет мощным стимулом для развития и самореализации молодежи в сельской местности.