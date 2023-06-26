В Татарстане пройдет прямой эфир для молодых семей о мерах поддержки при покупке жилья

27 июня в Татарстане состоится прямой эфир #ЖильеМолодымРТ, во время которого расскажут о существующих мерах поддержки молодых семей при приобретении жилья.

Специалисты расскажут о том, какие документы собрать и куда обратиться, чтобы получить субсидию в размере 30% или 35% от стоимости жилья, как приобрести квартиру в новом доме на льготных условиях соципотеки и как стать участником республиканского молодежного жилищного конкурса.

Трансляция пройдет в группе Минмолодежи РТ во «ВКонтакте» в 16.30.