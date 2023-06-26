Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Татарстане пройдет прямой эфир для молодых семей о мерах поддержки при покупке жилья
27 июня в Татарстане состоится прямой эфир #ЖильеМолодымРТ, во время которого расскажут о существующих мерах поддержки молодых семей при приобретении жилья.
Специалисты расскажут о том, какие документы собрать и куда обратиться, чтобы получить субсидию в размере 30% или 35% от стоимости жилья, как приобрести квартиру в новом доме на льготных условиях соципотеки и как стать участником республиканского молодежного жилищного конкурса.
Трансляция пройдет в группе Минмолодежи РТ во «ВКонтакте» в 16.30.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»