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Общество 26 июня 2023 23:20

В Татарстане пройдет прямой эфир для молодых семей о мерах поддержки при покупке жилья

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27 июня в Татарстане состоится прямой эфир #ЖильеМолодымРТ, во время которого расскажут о существующих мерах поддержки молодых семей при приобретении жилья.

Специалисты расскажут о том, какие документы собрать и куда обратиться, чтобы получить субсидию в размере 30% или 35% от стоимости жилья, как приобрести квартиру в новом доме на льготных условиях соципотеки и как стать участником республиканского молодежного жилищного конкурса.

Трансляция пройдет в группе Минмолодежи РТ во «ВКонтакте» в 16.30.

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