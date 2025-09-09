news_header_top
Общество 9 сентября 2025 08:30

В Татарстане пройдет прямая линия по вопросам оформления жилья с маткапиталом

В Приемной Президента РФ в Татарстане завтра, 10 сентября, с 10:00 до 12:00 пройдет прямая линия для жителей республики. Темой станет оформление прав на жилье, приобретенное с использованием материнского (семейного) капитала.

Консультации в телефонном режиме будут проводить специалисты Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Татарстан.

Задать вопросы можно по телефону: 221-80-35.

