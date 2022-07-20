В Татарстане пройдет проверка системы оповещения населения

В Татарстане сегодня, 20 июля, состоится комплексная проверка готовности системы оповещения населения. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры РТ.

Проверка намечена на 10.00, будут запущены речевые сиренные установки. Мероприятие пройдет в соответствии с приказом МЧС России.

Кроме того, с 10.43 до 10.44 филиал Российской телевизионной и радиовещательной сети — Радиотелевизионный передающий центр РТ покажет соответствующий ролик продолжительностью до одной минуты по всем каналам, входящим в пакет программ первого мультплекса.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане весной планировали модернизировать систему оповещения населения за 3 млн рублей.