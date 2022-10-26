В Татарстане пройдет прием граждан по вопросам коррупции в сфере ритуальных услуг

28 октября в Общественной палате Татарстана пройдет прием граждан по вопросам коррупционных рисков в сфере ритуальных услуг. Консультация пройдет с 10 по 12 часов.

На вопросы татарстанцев ответят представители Управления Президента РТ по вопросам антикоррупционной политики, Прокуратуры Татарстана, Минздрава РТ, Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ, Роспотребнадзора республики, Управления по организации ритуальных услуг казанского исполкома, члены Комиссии ОП Татарстана по общественному контролю.

Общественная приемная состоится по адресу: Казань, ул. Батурина, д. №7А, зал 136. Кроме того, граждане могут обратиться к специалистам через интернет-приемную ОП РТ до 10 часов утра 28 октября по ссылке и по телефону горячей линии 8(800)350-44-72 в день приема.