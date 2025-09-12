В Татарстане пройдет первый инклюзивный оркестровый фестиваль в Поволжье

Фото: «Идиллия Арт»

С сентября по ноябрь в трех городах Татарстана (Набережные Челны, Нижнекамск, Казань) будут проходить концерты первого инклюзивного оркестрового фестиваля в Поволжье «Мечта без границ». Главными действующими лицами мероприятия станут молодые музыканты с особенностями здоровья, которые будут выступать в качестве солистов с молодежным камерным оркестром.

«Играть с оркестром – это уникальный опыт, который могут получить далеко не все нормотипичные выпускники высших учебных музыкальных заведений. Это будет большим стимулом. На днях была первая репетиция, и было здорово наблюдать, как у всех горят глаза, как они стараются уже на репетициях выдавать свой максимум и нисколько не боятся, а, наоборот, заряжаются от этого нового опыта», – рассказала «Татар-информу» руководитель Центра «Идиллия Арт», который и организует фестиваль, Аделия Зарифуллина.

Проект создан для того, особо отметила Зарифуллина, чтобы помочь талантливым исполнителям с ограниченными возможностями здоровья «сделать первый шаг к мечте о большой музыкальной карьере без барьеров и границ».

Стартует фестиваль в Набережных Челнах. Концерт пройдет 18 сентября в Органном зале. Второй концерт состоится в Нижнекамске 25 октября в зале имени Сайдашева. В Казани ребята выступят 23 ноября в зале Казанской городской филармонии (Островского, 25).

«Еще одна важная цель этого проекта – просветительская: все концерты будут с яркими интересными программами, даже со своего рода премьерами. В Набережных Челнах будет исполнена "Простая симфония" Бенджамина Бриттена, которая очень редко исполняется в Татарстане», – анонсировала собеседница.

Из инклюзивных солистов участниками фестиваля станут талантливый пианист Хафиз Садретдинов, Амир Гумеров, который играет и на саксофоне, и на фортепиано, талантливый скрипач Джамиль Хамитов, учащийся казанского музыкального колледжа имени Аухадеева, вокалистка из Набережных Челнов Есения Маликова, юная скрипачка Анна Манюхина, которая будет играть с оркестром инструментальный концерт. А также сестры Абдуллины: Аида сыграет на скрипке, Аиша – на фортепиано.

«Вокалисты-братья из Набережных Челнов Павел и Саша Ищук, которые часто поют в дуэте, на фестивале будут исполнять сольные номера. Фортепианный дуэт Эмиля Хамидуллина и Гришиной Екатерины будет играть в Казани. В Казани же будет играть на балалайке Тамерлан Гилязетдинов. А также инклюзивный хор "Трамплин" – коллектив, в котором наряду с нормотипичными сверстниками из детской музыкальной школы №3 Рустама Яхина будут выступать детки с ограниченными возможностями здоровья», – рассказала Аделия Зарифуллина.

Помимо музыкальной программы фестиваль «Мечта без границ» включает образовательный блок из серии вебинаров, которые проведет художественный руководитель проекта, слабовидящая талантливая московская пианистка и блестящий педагог Юлия Монастырщина. Кроме того, пройдут семинары для родителей музыкантов с ограниченными возможностями здоровья, на которых обсудят карьерные возможности таких артистов.

Центр творческой молодежи «Идиллия Арт» проводит фестиваль «Мечта без границ» на средства гранта Президента Российской Федерации от Президентского фонда культурных инициатив.