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Экономика 21 января 2025 16:16

В Татарстане пройдет новый форум «Татарстан — Индия: взаимная эффективность»

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Новое бизнес-событие «Татарстан — Индия: взаимная эффективность» впервые пройдет в 2025 году, сообщила на заседании итоговой коллегии Агентства инвестиционного развития РТ глава ведомства Талия Минуллина.

«2025 год ознаменован запуском новой крупной конференции "Казань – Индия". Эта площадка впервые пройдет в октябре 2025 года. Она называется TIME: Татарстан и Индия, взаимная эффективность», – сказала Минуллина.

Мероприятие запланировано на 8-9 октября.

#талия миннулина #АИР РТ
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