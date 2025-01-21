В Татарстане пройдет новый форум «Татарстан — Индия: взаимная эффективность»

Новое бизнес-событие «Татарстан — Индия: взаимная эффективность» впервые пройдет в 2025 году, сообщила на заседании итоговой коллегии Агентства инвестиционного развития РТ глава ведомства Талия Минуллина.

«2025 год ознаменован запуском новой крупной конференции "Казань – Индия". Эта площадка впервые пройдет в октябре 2025 года. Она называется TIME: Татарстан и Индия, взаимная эффективность», – сказала Минуллина.

Мероприятие запланировано на 8-9 октября.