В Татарстане пройдет неделя приемов жителей по вопросам материнства и детства

В Татарстане состоится неделя приемов жителей по вопросам материнства и детства. Цикл мероприятий будет приурочен к Международному дню защиты детей, они пройдут на площадке региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» в РТ.

С 31 мая по 4 июня будут организованы горячие линии и прямые эфиры на странице общественной приемной в соцсети Instagram (opriemnaya116). Приглашенные эксперты затронут вопросы детского отдыха и занятости подростков в летний период, социальной поддержки материнства и детства. Также они обсудят реализацию федерального партийного проекта «Крепкая семья» в Татарстане.

В свою очередь, педагоги-психологи дадут практические советы, «как научить ребенка управлять своими эмоциями и как взрослым установить гармоничные взаимоотношения с детьми».

Неделя начнется 31 мая в 10.00 прямым эфиром по вопросам летнего отдыха и занятости в Instagram-аккаунте приемной. Участниками обсуждения станут депутат Госсовета РТ Римма Ратникова — член межведомственной комиссии по организации отдыха и оздоровления детей и молодежи, первый заместитель министра здравоохранения РТ Альмир Абашев, заместитель министра образования и науки РТ Алсу Асадуллина и заместитель министра по делам молодежи РТ Ринат Садыков. После завершения онлайн-беседы эксперты проведут тематический прием населения.

В Международный день защиты детей, 1 июня, в 10.00 состоится прямой эфир «Как научить ребенка управлять своими эмоциями». Его гостем станет кандидат психологических наук Эльвира Гилемханова, педагог-психолог Центра психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Росток» Минобрнауки РТ.

Кроме того, в этот же день, опять-таки в 10.00, начнется двухчасовая горячая линия, посвященная проблемам взаимоотношений с детьми. На вопросы обратившихся граждан будет отвечать еще одна педагог-психолог Центра психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Росток» Минобрнауки РТ — Гульфия Салахутдинова.

На следующий день, 2 июня, заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ Наталья Бутаева и начальник отдела по работе с обращениями граждан, застрахованных лиц, организаций и страхователей Отделения Пенсионного фонда РФ по РТ Светлана Морозова проведут горячую линию о вопросах социальной поддержки материнства и детства. Прием продлится с 14.00 до 16.00.

О воплощении в жизнь на территории Татарстана федерального партийного проекта «Крепкая семья» на площадке приемной разговор пойдет 3 июня в 10.00. Участниками беседы, которая состоится онлайн в Instagram’е, станут заместитель Председателя Госсовета РТ Татьяна Ларионова, заместитель министра образования и науки республики Алсу Асадуллина, заместитель начальника Управления ЗАГС Кабмина РТ Ренат Ахметзянов и председатель общественного совета проекта «Крепкая семья» Изольда Жуйкова. После завершения эфира его гости проведут тематический прием жителей республики.

В этот же день личный прием граждан проведет сенатор РФ Геннадий Емельянов. Онлайн-встреча с политиком продлится с 10.00 до 12.00.

Предварительная запись на тематические приемы уже открыта. Оставить обращение и уточнить дополнительную информацию можно по телефону: 8 (843) 238-10-00. Задать вопросы экспертам также можно в WhatsApp (8-987-205-00-63), по телефону 8 (800) 201-16-00 (портал «Мой депутат») и по электронной почте op@tatarstan.er.ru.