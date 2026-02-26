В Татарстане пройдет неделя приемов по вопросам здравоохранения

В Татарстане в региональной общественной приемной «Единой России» состоится Неделя приемов по вопросам охраны здоровья. Встречи с жителями пройдут с 2 по 6 марта, а на их вопросы будут отвечать депутаты Госдумы, Госсовета и Казгордумы. Об этом сообщает пресс-служба партии.

2 марта пройдет вебинар «Здравоохранение – 2026: тренды, реформы и новые требования», который проведет депутат Казгордумы, председатель постоянной комиссии по охране здоровья горожан и окружающей среды, генеральный директор «Межрегионального клинико-диагностического центра» Рустем Хайруллин. Помимо него спикерами также будут сотрудники Минздрава РТ и Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по РТ. После вебинара будет организован тематический прием граждан. Кроме того, консультации проведет депутат Госдумы Максим Топилин.

3 марта встречаться с избирателями будет депутат Госдумы Марат Нуриев. Затем пройдет вебинар «Грипп, ОРВИ: как защитить себя и семью. Лекарства, прививки и права пациента в эпидсезон» и тематический прием с представителями республиканского Минздрава, Управления Роспотребнадзора по РТ и региональной общественной организации «Союз отцов». Мероприятие будет вести депутат Госсовета, главврач ДРКБ Айрат Зиатдинов. Также в этот день пройдут приемы у депутатов Госдумы Айдара Метшина и Татьяны Ларионовой.

4 марта консультировать население будет депутат Госдумы Ильдар Гильмутдинов, а депутат Госсовета РТ, генеральный директор горбольницы № 12 Рамиль Ахметов и представители Отделения Социального Фонда РФ по РТ, Главного бюро медико-социальной экспертизы по РТ и Объединения людей с сахарным диабетом РТ выступят на вебинаре «Новый порядок установления инвалидности в 2026: взаимодействие МСЭ, СФР и граждан». После вебинара также состоится тематический прием граждан, а дополнительную консультацию проведет депутат Госдумы Илья Вольфсон.

5 марта день состоится прямой эфир: «Детское ожирение – вызов времени. Что мы можем изменить сегодня?», который проведет кандидат медицинских наук, врач-диетолог, педиатр, доцент кафедры профилактической медицины и экологии человека медуниверситета Елена Гомзина. Личный прием граждан проведет депутат Госдумы Рустам Калимуллин.

Записаться на прием или задать вопросы можно по телефону 8 (843) 238-10-00 или отправив свой запрос на электронную почту: op@tatarstan.er.ru