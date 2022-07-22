В Татарстане пройдет неделя приемов по теме ЖКХ, летнего отдыха и пенсионного обеспечения

В татарстанской общественной приемной «Единой России» на следующей неделе пройдут приемы граждан. В первый день, 25 июля, татарстанцы смогут задать вопросы касательно пенсионного обеспечения.

«В течение двух часов (начало приема в 10 часов утра) поступающие обращения будет рассматривать заместитель Управляющего Отделением Пенсионного фонда РФ по РТ Асия Валиуллина», — сообщает инфоцентр татарстанского регионального отделения партии.

26 июля в 2 часа дня на странице региональной общественной приемной во «ВКонтакте» пройдет онлайн-трансляция, на которой обсудят летний отдых и оздоровление лиц с ОВЗ. Модератор обсуждения — депутат Госдумы ФС РФ Татьяна Ларионова, в встрече примут участие первые лица Минздрава, Минсоцтрудзащиты, Минобрнауки и Минмолодежи РТ. По окончании прямого эфира они проведут тематический прием жителей. Также во вторник татарстанцев будет консультировать депутат Госдумы ФС РФ Ирек Богуславский. Старт встречи в 2 часа дня.

27 июля в 10 часов утра пройдет прямой эфир об изменениях в системе ЖКХ и новых правилах работы в сфере, в котором поучаствуют депутат Казанской городской Думы Олег Калимов и представители Минстроя, Госкомитета РТ по тарифам и Комитета ЖКХ исполкома Казани.

28 июля неделя приемов продолжится обсуждением жилищно-коммунальной тематики. В 10 часов утра в прямом эфире исполнительный директор НП «Региональный Центр общественного контроля в сфере ЖКХ РТ» Дмитрий Романов расскажет об оптимизации расходов граждан на оплату ЖКУ в летний период 2022 года. Также в час дня тематический прием проведет депутат Госдумы ФС РФ Айдар Метшин.

Тематическую неделю завершит горячая линия по вопросам правовой поддержки жителей. С 10 утра и до полудня 29 июля татарстанцев будут консультировать адвокаты, нотариусы и юристы.

На тематические приемы можно заранее записаться по телефону 8 843 238 1000. Также вопросы можно отправить в WhatsApp (8-987-205-00-63) и на электронную почту op@tatarstan.er.ru