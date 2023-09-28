В Татарстане пройдет неделя приемов граждан по защите прав трудящихся

Со 2 по 6 октября на площадках региональной и местных общественных приемных партии «Единая Россия» пройдут приемы жителей республики.

Тематическую неделю 2 октября откроет онлайн-трансляция в аккаунте Региональной общественной приемной партии в социальной сети «ВКонтакте». Ее темой станет «Проблемы современной семьи и пути их преодоления». Спикером выступит депутат Госдумы РФ Татьяна Ларионова. Начало трансляции запланировано на 11.00 часов.

3 октября, так же в VK пройдет эфир о трудовых правах и льготах для родителей детей-инвалидов. В онлайн-обсуждении примут участие депутат Госдумы РФ Татьяна Ларионова, депутат Казгордумы Далия Гайнанова, председатель Ассоциации развития социальных инициатив Марина Григорьева. Начало эфира – в 10.00. После окончания трансляции состоится тематический прием жителей.

3 октября на площадке Региональной общественной приемной партии приемы татарстанцев проведут депутаты Госдумы РФ Айрат Фаррахов и Айдар Метшин. Начало приемов – в 12.00 и 13.00 часов соответственно, сообщает пресс-служба регионального отделения «Единой России».

4 октября в социальной сети «ВКонтакте» в прямом эфире пойдет речь об охране здоровья граждан трудоспособного возраста. Экспертами выступят сенатор РФ Александр Терентьев, председатель Федерации профсоюзов РТ Елена Кузьмичева, представители регионального Министерства здравоохранения и Управления Роспотребнадзора по РТ. Начало трансляции – в 10.00 часов. В завершении эксперты проведут прием жителей.

4 октября в 13.00 часов начнется прием татарстанцев депутатом Госдумы РФ Еленой Ямпольской.

5 октября в рамках рубрики Региональной общественной приемной партии «Азбука качественной жизни» пройдет прямая трансляция в VK на тему «Покупка в интернете: как избежать обмана». Экспертами в студии выступят председатель Региональной общественной организации «Защита прав потребителей РТ» Юлия Нигматуллина, представители Управления Роспотребнадзора по РТ и Госалкогольинспекции РТ.

5 октября прием татарстанцев проведет депутат Государственной Думы РФ Максим Топилин. Начало встречи – в 11.00 часов.

Тематическую неделю 6 октября завершит горячая линия по вопросам защиты прав трудящихся. Она начнется в 10.00 часов. На вопросы жителей будут отвечать специалисты Федерации профсоюзов РТ и Государственной инспекции труда в РТ.

6 октября в 16.00 часов начнется прием татарстанцев депутатом Госдумы РФ Иреком Богуславским.

На тематические приемы открыта предварительная запись. Оставить обращение и уточнить дополнительную информацию можно по телефону +7(843)238-1000. Оставить вопросы экспертам также можно в WhatsApp по номеру +7(987)205-00-63, по телефону: 8-800-201-16-00 (портал «Мой депутат») и на электронную почту: op@tatarstan.er.ru.