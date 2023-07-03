В Татарстане пройдет неделя приемов граждан по вопросам соцподдержки

С 3 по 7 июля в Татарстане пройдут приемы граждан по вопросам социальной поддержки. Встречи организуют региональная и местные общественные приемные партии «Единая Россия».

3 июля, в 12 часов, состоится онлайн-трансляция в аккаунте Региональной общественной приемной партии во «ВКонтакте» на тему «Права граждан на оказание медицинской помощи по полису ОМС». Спикерами выступят депутат Госдумы Айрат Фаррахов, представители Минздрава РТ и Территориального фонда обязательного медицинского страхования РТ. По окончании эфира эксперты проведут прием жителей.

4 июля, в 10 часов утра, представитель Отделения Социального фонда РФ по РТ расскажет о работе негосударственных пенсионных фондов, а в 15 часов стартует прямой эфир на тему «Социальное предпринимательство: как это работает». Модератором выступит депутат Госдумы Альфия Когогина, в обсуждении примут участие представители Миэкономики РТ, Торгово-промышленной палаты РТ, Центра инноваций социальной сферы Фонда поддержки предпринимательства РТ, Управления инновационного развития (КФУ) и ТРО ОО «Опора России». По окончании трансляции эксперты они проведут прием граждан.

На площадке Региональной общественной приемной партии 4 июля тематические приемы жителей проведут депутаты Госдумы РФ Айдар Метшин (в 15 часов) и Максим Топилин (в 17 часов), 5 июля — депутат Госдумы Марат Нуриев (в 10 часов утра).

О мерах поддержки участников СВО, членов их семей и граждан, прибывших из Белгородской области, эксперты будут говорить в прямом эфире 6 июля, после трансляции состоится тематический прием граждан.

7 июля, в 10 часов утра, депутат Госсовета РТ Камиль Садриев, представители Отделения Соцфонда РФ по РТ и Социального центра — СОС (Помощь) в РТ проведут горячую линию по социальным вопросам. На связь с татарстанцами в 16 часов выйдет и депутат Госдумы РФ Ирек Богуславский.

На тематические приемы организована предварительная запись. Оставить обращение и уточнить дополнительную информацию можно по телефону 8 843 238 1000. Свои вопросы татарстанцы могут присылать в WhatsApp (8-987-205-00-63), по телефону 8-800-201-16-00 (портал «Мой депутат») и на электронную почту op@tatarstan.er.ru