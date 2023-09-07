В Татарстане пройдет неделя приемов граждан по вопросам правовой поддержки

В Татарстане с 11 по 15 сентября на площадках региональной и местных общественных приемных партии «Единая Россия» пройдут приемы жителей по вопросам правовой поддержки.

11 сентября

08:00 – прием граждан сенатором РФ Геннадием Емельяновым.

10:00 – онлайн-трансляция на тему «Трудовые права и социальные гарантии работников педагогической отрасли» в аккаунте региональной общественной приемной «ВКонтакте». В ней примут участие депутат Госдумы России Татьяна Ларионова, председатель Федерации профсоюзов РТ Елена Кузьмичева, представители Министерства образования и науки РТ. По окончании эксперты проведут тематический прием жителей.

16:00 – прием граждан депутатом Госдумы Иреком Богуславским.

12 сентября

14:00 – прием граждан депутатом Госдумы Еленой Ямпольской.

13 сентября

12:00 – онлайн-трансляция на тему правовой поддержки участников спецоперации и их семей в аккаунте региональной общественной приемной «ВКонтакте». Участие примут депутат Государственной Думы Айрат Фаррахов, руководитель филиала Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» в РТ Гузель Удачина, руководитель АНО «Комитет семей воинов Отечества» РТ Ангелина Галимова. По окончании эксперты проведут прием жителей.

12:00 – прием граждан начнет депутат Государственной Думы Максим Топилин.

14:00 – горячая линия по вопросам ЖКХ. Рассматривать обращения татарстанцев будут депутат Государственного Совета РТ, руководитель Региональной общественной приемной партии Камиль Садриев, исполнительный директор регионального Центра общественного контроля в сфере ЖКХ РТ Дмитрий Романов, представители Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ.

14 сентября

12:00 – онлайн-трансляция по вопросам малого и среднего бизнеса на странице приемной VK. Эксперты в студии: депутат Государственной Думы Альфия Когогина, представители Министерства экономики РТ, Торгово-промышленной палаты РТ, Фонд поддержки предпринимательства РТ, Центра «Мой бизнес». По ее окончании эксперты проведут тематический прием жителей.

15 сентября

10:00 – прием граждан сенатором РФ Александром Тереньтевым.

Как сообщает пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия», открыта предварительная запись на тематические приемы. Оставить обращение и уточнить дополнительную информацию можно по телефону +7(843)238-1000. Оставить вопросы экспертам также можно в WhatsApp (8-987-205-00-63), по телефону 8-800-201-16-00 (портал «Мой депутат») и на электронную почту op@tatarstan.er.ru.