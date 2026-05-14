В Татарстане пройдет неделя приемов граждан по вопросам образования

С 18 по 22 мая в Республике Татарстан состоится Региональная неделя приемов граждан по вопросам образования. Все мероприятия пройдут на площадке Региональной общественной приемной Председателя Партии «Единая Россия» в Республике Татарстан в Казани.

В течение пяти дней жители республики смогут задать вопросы, получить консультации и представить инициативы, направленные на развитие системы образования. Формат недели включает тематические вебинары, прямые эфиры и личные приемы граждан с участием депутатов Государственной Думы, Государственного Совета Республики Татарстан, Казанской городской Думы, а также представителей профильных министерств, образовательных организаций и общественных объединений.

18 мая состоится вебинар «2026 год: изменения в сфере образования – от стратегии к практике». Спикерами станут координатор партийного проекта «Новая школа» в РТ, ректор Казанского инновационного университета им. В.Г. Тимирясова Асия Тимирясова, проректор ГАОУ ДПО «Институт развития образования Республики Татарстан» Александр Хохлов, председатель некоммерческой организации «Совет директоров образовательных учреждений СПО РТ», директор ГАПОУ СПО «Казанский педагогический колледж» Анфиса Залялова и представитель Совета ректоров вузов РТ и Казанского (Приволжского) федерального университета. В завершение спикеры проведут тематический прием граждан.

Второй день тематической недели, 19 мая, также начнется с вебинара. Заместитель председателя Комитета Госсовета по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Ирина Терентьева обсудит «Трансформацию среднего профессионального образования в 2026 году» с начальником Управления профессионального образования Министерства образования и науки РТ Андреем Федоровым, председателем Ассоциации директоров средних профессиональных образовательных организаций РТ, директором Казанского педагогического колледжа Анфисой Заляловой и директором Отделения СПО в ИАНТЭ – «Технический колледж» КНИТУ-КАИ Кадрией Сибгатовой. После пройдет тематический прием граждан. Консультировать жителей республики в этот день также будет депутат Госдумы Марат Нуриев.

20 мая пройдет вебинар «2026 год – Год дошкольного образования в системе образования», модератором которого станет член Комитета Госсовета по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Нияз Гафиятуллин. Спикеры: представитель Управления образования ИКМО г. Казани, руководитель Регионального отделения ВОО содействия развития профессиональной сферы дошкольного образования «Воспитатели России», начальник отдела по работе с дошкольными образовательными учреждениями Управления образования Татьяна Багаева, старший воспитатель детского сада 208 Ново-Савиновского района города Казани, директор Казанского Регионального Отделения Федерации спортивных прыжков через резинку Алена Захарова и директор МБДОУ «Детский сад № 130 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения» Приволжского района г. Казани Роксана Хайруллина. В завершение пройдет тематический прием граждан. Кроме того, встречи с жителями в этот день проведут депутаты Госдумы Максим Топилин и Руслан Гаджиев.

21 мая состоится вебинар «Особенности образования детей с инвалидностью: правовые основы и организация тьюторского сопровождения». Модератор – член Комитета Госсовета по социальной политике Владимир Вавилов. Спикерами станут представитель Уполномоченного по правам ребенка в РТ, председатель Ассоциации развития социальных инициатив представителей детей-инвалидов и инвалидов старше восемнадцати лет, социально ориентированных некоммерческих организаций и социальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере оказания помощи инвалидам Марина Григорьева, представитель Института психологии и образования Казанского федерального университета и директор ГБОУ «Казанская школа-интернат № 7 для детей с ограниченными возможностями здоровья» Миляуша Гафарова. После пройдет тематический прием граждан. Консультировать также будет депутат Госдумы Рустам Калимуллин.

В завершение недели, 22 мая, состоится прямой эфир «Развитие сферы сервиса: помним об идеале – стремимся к совершенству», который проведет директор ГАОУ СПО «Международный колледж сервиса» Фарида Ковалева. Прием граждан проведет депутат Госдумы Анатолий Иванов.

Записаться на прием или задать вопросы можно по телефону 8 (843) 238-10-00, по электронной почте op@tatarstan.er.ru, а также в мессенджере Макс по номеру 8 (987) 205-00-63. сопро