В Татарстане пройдет небольшой снег, а температура местами опустится до -12 градусов

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В Татарстане во вторник, 24 декабря, утром не прогнозируют существенных осадков, но местами возможен туман. А вот днем и вечером в республике пройдет небольшой снег, следует из прогноза Гидрометцентра РТ.

Ветер в этот день ожидается южный, юго-восточный 3-8 м/с, ночью местами порывами до 12 м/с.

Днем в Татарстане температура будет колебаться от -4 до -9 градусов, в восточных районах до -12 градусов. На дорогах возможна гололедица, местами сильная.