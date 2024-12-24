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Общество 24 декабря 2024 07:00

В Татарстане пройдет небольшой снег, а температура местами опустится до -12 градусов

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В Татарстане пройдет небольшой снег, а температура местами опустится до -12 градусов
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Татарстане во вторник, 24 декабря, утром не прогнозируют существенных осадков, но местами возможен туман. А вот днем и вечером в республике пройдет небольшой снег, следует из прогноза Гидрометцентра РТ.

Ветер в этот день ожидается южный, юго-восточный 3-8 м/с, ночью местами порывами до 12 м/с.

Днем в Татарстане температура будет колебаться от -4 до -9 градусов, в восточных районах до -12 градусов. На дорогах возможна гололедица, местами сильная.

#погода #прогноз #Татарстан
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