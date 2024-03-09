В Татарстане пройдет небольшой снег

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Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода в прояснениями. Пройдет небольшой снег, сообщает пресс-служба Гидрометцентра РТ.

Будет дуть юго-западный ветер с переходом на северный, скорость от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха составит от 0 до -5 градусов. На дорогах гололедица.