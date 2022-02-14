В Татарстане пройдет межконфессиональный турнир по хоккею «Кубок Дружбы - Дуслык»

С 17 по 20 февраля в Казани по инициативе Казанской епархии и Духовного управления мусульман РТ состоится Всероссийский турнир по хоккею с шайбой «Кубок Дружбы — Дуслык». Одна из основных целей турнира – укрепление мира и согласия в республике, а также привлечение людей различных конфессий к занятиям спортом.

Первая игра состоится 17 февраля в полдень на ледовой площадке Раифского Богородицкого мужского монастыря. Поединок пройдет между командами духовенства и сборной командой Ночной хоккейной лиги. В этом же день вечером на льду Дворца спорта «Ледокол» в Зеленодольске встретяться ветераны «Ак Барса» и игроки сборной команды Зеленодольского района.

Матч открытия состоится 18 февраля в 15.00 во Дворце спорта на улице Московская в Казани. Здесь скрестят клюшки игроки команды «Добрыня», составленная из церковнослужителей и прихожан Духосошественского храма города Казани, родителей воспитанников православной гимназии и межконфессиональной команды «Миллениум».

Определят победителей турнира 19 февраля. Решающие игры начнутся в 10.00, а в 16.00 товарищеский матч на открытом катке в парке «Черное озеро» проведут хоккеисты Ночной хоккейной лиги.

Участие в турнире примут любительские хоккейные команды из Казани, Санкт-Петербурга, Севастополя, Североморска, Салавата и Кузнецка.

Для зрителей приготовлена увлекательная программа с конкурсами и развлечениями.