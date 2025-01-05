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В Татарстане пройдет лыжная гонка «при свете звезд»
В понедельник, 6 января, в Татарстане пройдет традиционная вечерняя лыжная гонка «Звездная». Соревнование стартует в 15:30 на базе зеленодольского спорткомплекса «Маяк».
Как сообщает Минспорт РТ, гонка называется вечерней не только потому, что проходит вечером при свете звезд, но и потому, что в ней участвуют лыжники-звезды, то есть известные спортсмены.
Отмечается, что в этот раз в гонке поучаствуют Андрей Ларьков, Алия Иксанова, Павел Сюлатов и Анастасия Доценко.
Спортсмены преодолеют дистанции от 4,5 км до 10 км. Зарегистрироваться на гонку можно до 5 января 12:00 мск.
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