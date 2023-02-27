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В Татарстане пройдет конкурс стихов и рассказов о ПДД на татарском языке
В Татарстане начался прием заявок на конкурс «Яшел сигналга сәяхәт», в котором могут принять участие начинающие поэты и писатели на татарском языке, пропагандирующие соблюдение ПДД.
Республиканский конкурс пройдет в марте-апреле 2023 года и его основной целью является популяризация татарского языка, а также обучение воспитанников детских садов и учеников младших классов правилам безопасного поведения на дороге.
Лучших определят в двух номинациях: «Яшь җәяүленең дуслары» – проза для детей дошкольного и младшего школьного возраста в жанрах сказки или фэнтэзи и «Могҗизалы юллар» – поэзия для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Одно из условий – все произведения должны быть ориентированы на детей от 4 до 12 лет.
Подать заявку на конкурс можно с 1 марта по 4 апреля на электронную почту guncbgd@mail.ru. Участвовать в конкурсе могут поэты и писатели в возрасте от 14 до 35 лет. В каждой номинации жюри определит троих призеров. Победителей и лауреатов ждут дипломы и денежные призы. Награждение состоится в конце апреля.
Подробная информация о конкурсе можно получить на сайте ГБУ «Научный центр безопасности жизнедеятельности».
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