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Экономика
30 декабря 2021  16:52
Александр Хевронин

В Татарстане пройдет конкурс на лучший инвестиционный видеоролик района

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В Татарстане пройдет творческий конкурс видеороликов на лучшую презентацию инвестиционной привлекательности муниципального образования. Об этом сообщает пресс-служба Агентства инвестиционного развития РТ.

Попробовать свои силы может любой желающий. Для этого необходимо прислать на почту агентства презентационный материал о своем муниципалитете, повествующий об уникальных конкурентных преимуществах района для инвестора.

Сбор видеороликов продлится до 15 января, а результаты конкурса будут объявлены 20 января 2022 года. Победителей выберет экспертная комиссия, включающая представителей руководства АИР РТ и приглашенных экспертов из области видеопроизводства и маркетинга.

Основным критерием при выборе лучшего ролика станет ответ на вопрос, почему инвестор должен выбрать именно это муниципальное образование. Длительность видео не должна превышать двух минут. 

Не допускаются к участию материалы, содержащие ненормативную лексику, насилие, контент для взрослых, шокирующий контент, причинение вреда или опасные действия, дискриминационные высказывания и контент с оружием.

#инвестиционные проекты #конкурс видеороликов #Татарстан
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