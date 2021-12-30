В Татарстане пройдет конкурс на лучший инвестиционный видеоролик района

В Татарстане пройдет творческий конкурс видеороликов на лучшую презентацию инвестиционной привлекательности муниципального образования. Об этом сообщает пресс-служба Агентства инвестиционного развития РТ.

Попробовать свои силы может любой желающий. Для этого необходимо прислать на почту агентства презентационный материал о своем муниципалитете, повествующий об уникальных конкурентных преимуществах района для инвестора.

Сбор видеороликов продлится до 15 января, а результаты конкурса будут объявлены 20 января 2022 года. Победителей выберет экспертная комиссия, включающая представителей руководства АИР РТ и приглашенных экспертов из области видеопроизводства и маркетинга.

Основным критерием при выборе лучшего ролика станет ответ на вопрос, почему инвестор должен выбрать именно это муниципальное образование. Длительность видео не должна превышать двух минут.

Не допускаются к участию материалы, содержащие ненормативную лексику, насилие, контент для взрослых, шокирующий контент, причинение вреда или опасные действия, дискриминационные высказывания и контент с оружием.