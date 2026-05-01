Культура 1 мая 2026 19:54

В Татарстане пройдет конкурс «Культурный MAX: Семейное посещение»

Фото: © «Татар-информ»

Министерство культуры Татарстана объявило о проведении конкурса «Культурный MAX: Семейное посещение», который пройдет с 1 по 17 мая. Инициатива направлена на вовлечение многодетных семей в культурную жизнь республики и развитие использования цифровых сервисов.

Как отмечают организаторы, конкурс проводится в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья». Его цель – популяризация использования цифрового ID в системе MAX среди школьников из многодетных семей при посещении культурных мероприятий.

Принять участие могут школьники из многодетных семей, постоянно проживающие в Татарстане. Для этого необходимо посетить государственное или муниципальное учреждение культуры, подтвердить статус многодетной семьи с помощью цифрового ID, сделать фотографии на входе и внутри учреждения, а затем направить материалы на электронную почту организаторов.

Каждое подтвержденное посещение приносит участникам один балл. Баллы суммируются на уровне семьи, формируя общий рейтинг.

Победителями конкурса станут 10 многодетных семей, набравших наибольшее количество баллов за период проведения. Учитываться будет общее число посещений учреждений культуры всеми членами семьи, подтвержденное через систему цифрового ID и фотоматериалы.

Подробнее о конкурсе – на сайте ведомства.

#конкурс #мессенджер Max #минкульт рт #многодетные семьи #нацпроекты #национальные проекты
