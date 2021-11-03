В Татарстане стартует конкурс детской и юношеской художественной литературы

3 ноября в Татарстане стартует прием заявок на конкурс на лучшее литературное произведение для детей и юношества имени Роберта Миннуллина, сообщает пресс-служба Министерства культуры РТ.

Конкурс проводится по четырем номинациям: «Лучшее прозаическое произведение для детей или юношества» (повесть или рассказ); «Лучший комикс» (серия рисунков с текстом, которые образуют связное повествование); «Лучший скетч» (короткая пьеса, как правило, комедийная, для 2-3 исполнителей); «Лучшее детское стихотворение» (стихотворный цикл или поэма). Жюри конкурса выберет призеров — по три победителя в каждой категории.

Общий призовой фонд конкурса писательского мастерства — 900 тысяч рублей. При этом размер вознаграждений победителей варьируется от 40 до 120 тысяч рублей.

Авторы произведений могут подать заявки на участие в проекте до 30 ноября 2021 года включительно. Также всем желающим предлагается ознакомиться с положением о проведении конкурса на официальном сайте Минкульта РТ.

Результаты конкурса станут известны до 15 декабря 2021 года.