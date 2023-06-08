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Общество 8 июня 2023 05:25

В Татарстане пройдет горячая линия по вопросам обращения с ТКО

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9 июня в Татарстане проведут горячую линию по вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами. Специалисты будут консультировать граждан с 13 до 15 часов.

Татарстанцы смогут задать интересующие их вопросы представителям Минэкологии РТ, Госкомитета Татарстана по тарифам, Госжилинспекции РТ, а управляющей компании «Предприятие жилищно-коммунального хозяйства», Регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ и членам Комиссии Общественной палаты РТ по ЖКХ и экологии.

Обращения принимаются через интернет-приемную Общественной палаты до 13 часов 9 июня по ссылке и по телефону 8(800)350-44-72 в день приема.

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