В Татарстане пройдет горячая линия по вопросам электронной регистрации недвижимости

15 июня Росреестр вместе с филиалом Роскадастра по РТ проведет горячую линию по вопросам электронной регистрации недвижимости.

Граждане и представители бизнеса смогут узнать, в какие сроки и какие услуги Росреестра можно получить в электронном виде, для каких услуг необходима электронная подпись, как получить выписку из ЕГРН в электронном виде и пр.

Казанцы смогут задать свои вопросы с 14 до 17 часов по телефону 8 (843) 255-25-71. Телефоны специалистов в районах республики можно узнать на сайте Росреестра в разделе «Обращения граждан» — «Горячие линии».