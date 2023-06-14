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В Татарстане пройдет горячая линия по вопросам электронной регистрации недвижимости
15 июня Росреестр вместе с филиалом Роскадастра по РТ проведет горячую линию по вопросам электронной регистрации недвижимости.
Граждане и представители бизнеса смогут узнать, в какие сроки и какие услуги Росреестра можно получить в электронном виде, для каких услуг необходима электронная подпись, как получить выписку из ЕГРН в электронном виде и пр.
Казанцы смогут задать свои вопросы с 14 до 17 часов по телефону 8 (843) 255-25-71. Телефоны специалистов в районах республики можно узнать на сайте Росреестра в разделе «Обращения граждан» — «Горячие линии».
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