news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Общество
25 апреля 2022  22:57

В Татарстане пройдет горячая линия для женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком

news_top_970_100

В Татарстане 26 апреля будет организована горячая линия «Женское внимание» по вопросам, возникающим у женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

«Объединение женщин-депутатов Госсовета Татарстана “Мәрхәмәт – Милосердие” совместно с уполномоченным по правам человека в РТ проведут телефонную горячую линию и ответят на актуальные вопросы», – говорится в сообщении.

Звонки на телефон горячей линии 8 (843)236-00-71 будут приниматься с 10 до 15 часов. Сообщения также можно отправить в WhatsApp по номеру – 8(939)345-37-50.

#декретницы #горячая линия
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100