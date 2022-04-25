В Татарстане пройдет горячая линия для женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком

В Татарстане 26 апреля будет организована горячая линия «Женское внимание» по вопросам, возникающим у женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

«Объединение женщин-депутатов Госсовета Татарстана “Мәрхәмәт – Милосердие” совместно с уполномоченным по правам человека в РТ проведут телефонную горячую линию и ответят на актуальные вопросы», – говорится в сообщении.

Звонки на телефон горячей линии 8 (843)236-00-71 будут приниматься с 10 до 15 часов. Сообщения также можно отправить в WhatsApp по номеру – 8(939)345-37-50.