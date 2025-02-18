В Татарстане пройдет форум для предпринимателей из татарских сел России

Данис Шакиров

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Всемирный конгресс татар проведет XIII Всероссийский сход предпринимателей из татарских сел регионов Российской Федерации. Форум пройдет с 26 по 28 февраля.

С каждым годом растет география участников схода. В прошлом году, с учетом представителей из Татарстана, их число достигало 800. В этом году форум соберет более 900 участников из 48 регионов страны.

«На сегодняшний день в России 4,2 тыс. татарских сел. Когда мы формируем программу, мы в первую очередь акцентируем внимание на том, что их объединяет. Мы приходим к единому мнению, что их объединяет задача сохранения национальной идентичности татарского народа в регионах. Мы говорим не только о Татарстане, мы говорим о России», — рассказал «Татар-информу» председатель исполкома Всемирного конгресса татар, депутат Госсовета РТ Данис Шакиров.

Участниками схода станут представители малого бизнеса, фермерских хозяйств и органов государственной власти.

«Наша задача не притянуть предпринимателей в Татарстан. Наша задача — сохранить национальную идентичность в татарских селах», — подчеркнул Шакиров.

Торжественное открытие форума пройдет 26 февраля. Далее в Академии наук РТ, Казанском государственном аграрном университете, Казанском кооперативном институте и Министерстве сельского хозяйства РТ начнут работу дискуссионные площадки.

Во второй день, 27 февраля, форум «переедет» в Тетюшский и Апастовский районы, где участники познакомятся с развитием сельского предпринимательства в Татарстане.

Заключительный день программы пройдет 28 февраля в ГТРК «Корстон». На площадке состоится выставка-ярмарка продукции народных промыслов России. На итоговом пленарном заседание будет присутствовать Раис республики Татарстан Рустам Минниханов.

В этом году отдельный акцент сделают на цифровизации сельского хозяйства.

«Но мы не за понижение рабочих рук посредством роботизации. Чем больше людей работает на селе, тем лучше оно будет жить, обеспечивать себя продукцией», — рассказал Данис Шакиров.

На дискуссионных площадках очень важно говорить не только о форме хозяйствования, считает депутат. Важен не только обмен опытом, но и идеологическая составляющая.

«Формирование национального сообщества и сообщества татарских предпринимателей в селах. Энергия жизни — в селах», — назвал он главную идею схода.