В Татарстане пройдет финал Всероссийского конкурса «Лучший сметчик – 2025»

В преддверии 70-летнего юбилея профессионального праздника — Дня строителя — в России продолжается череда мероприятий, приуроченных к этому событию. Одним из ключевых стал двенадцатый Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший сметчик – 2025», который проводится под девизом «Индустриальное наследие». Конкурс не только подчеркивает значимость профессии сметчика, но и объединяет специалистов со всей страны, работающих на стыке проектирования, экономики и технологий.

С 2014 года конкурс проводится при поддержке Минстроя России, Ассоциации экспертиз России, профильных ведомств Татарстана и ведущих отраслевых организаций. Главная цель — выявить лучших специалистов в области сметного нормирования и ценообразования, а также сформировать сильный кадровый резерв. В числе партнеров мероприятия – такие компании, как «Алабуга Девелопмент», «ГРАНД-Смета», «АЙТАТ. Карьера» и другие.

В 2025 году на участие заявились сотни специалистов со всей страны. Первый этап в формате онлайн-тестирования оценивал знания нормативной базы, умение работать с ГЭСН/ФЕР, а также аналитические навыки. Далее участники представили творческие презентации, где рассказали о своей профессиональной мотивации. Финальный, очный этап пройдёт 8 августа в Набережных Челнах — городе с богатой строительной историей. Именно здесь 61 финалист, включая участников из других регионов и стран, представят свои решения на практических кейсах, приближенных к реальным условиям.

Финал станет не только профессиональным испытанием, но и настоящим праздником: участников ждет торжественная программа, экскурсии, музыкальные выступления. Победитель получит почетный золотой значок, диплом и кубок, а также будет включен в реестр квалифицированных специалистов. Победа в этом конкурсе традиционно становится стартовой площадкой для карьерного роста и новых возможностей.

Подробности и материалы доступны на официальном сайте.