Дмитрий Туманов: Фестиваль «Наше время – Безнең заман» – министерство огромного счастья

До 25 сентября на сайте BZZM.RU идет прием заявок на участие в IX ежегодном открытом республиканском телевизионном фестивале творчества работающей молодежи «Наше время — Безнең заман».

«Фестиваль уже имеет высокое значение для молодежи и предприятий, организаций. Проект имеет зональный принцип — отборочные этапы проходят в четырех зонах», — отметил на пресс-конференции ИА «Татар-информ» начальник отдела стратегического развития, поддержки проектов и инициатив Министерства по делам молодежи РТ Динар Хафизов.

В этом году зональные этапы пройдут в следующем порядке: 8-9 октября — Альметьевск; 15-16 октября — Нижнекамск; 22-23 октября — Казань; 29-30 октября — Зеленодольск. Далее команды, успешно прошедшие зональные этапы, встретятся 12-13 ноября на площадке концертного зала Поволжской академии спорта и туризма, где состоится суперфинал. Также 15 ноября в КРК «Пирамида» пройдет гала-концерт, где будет объявлена команда — обладатель Гран-при, вручен традиционный переходящий Кубок Президента РТ и денежная премия в размере 500 тыс. рублей. Обладатель специального приза «Герои нашего времени» получит денежную премию в размере 300 тыс. рублей.

Фестиваль проходит при поддержке Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова и под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО. В этом сезоне он посвящен Году родных языков и народного единства.

«Благодаря этому фестивалю и благодаря подлинному труду, затраченному нашей молодежью на создание внутри себя богатейшего духовного мира и даже красоты телесной, крепнут семьи. После пяти—семи лет начинается обытовление отношений, а вот сцена не дает прогрессировать этой опасности. Она делает человека венцом создания природы. Когда я смотрю на безумно красивых девушек и ребят, которые прекрасно поют и танцуют, я понимаю, что у них сформированы абсолютно правильные ценности жизни. Я считаю, что фестиваль „Наше время — Безнең заман“ — это министерство огромного счастья», — признался генеральный продюсер фестиваля Дмитрий Туманов.

Фестиваль направлен на популяризацию рабочих и инженерных профессий, раскрытие творческого потенциала работающей молодежи. Он является государственным социально значимым проектом и не имеет коммерческих целей. Участие в фестивале бесплатное, оргвзнос с участников не взимается.

В конкурсе могут принять участие молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет (и до 45 лет — в составе команды), для которых занятие в видах конкурсной программы не является профессиональной деятельностью.

Учреждения и предприятия Республики Татарстан вне зависимости от формы собственности направляют для участия в фестивале команду или отдельных исполнителей, которые представляют свои номера в номинациях «Музыкальное направление», «Танцевальное направление», «Минута славы».

Победители и лауреаты фестиваля награждаются кубками, медалями, дипломами, памятными подарками, денежными премиями.

Фестиваль является телевизионным. Все гала-концерты транслируются на телеканале «ТНВ».

«Здесь молодежь раскрывает свои таланты. Это то мероприятие, которое позволяет молодежи расти, показывать позитивные стороны своего характера, личности, амбиций. Мы искренне гордимся тем, что из года в год мы растем по количеству участников и по качеству номеров, которые они демонстрируют», — считает заместитель председателя Федерации профсоюзов Республики Татарстан Марат Гафаров.

Уже 30 августа этого года в 13.30 на площади перед театром имени Камала состоится большой праздничный концерт лауреатов и победителей VIII фестиваля «Наше время — Безнең заман». Творческий подарок работающая молодежь сделает для жителей и гостей Казани в честь Дня Республики Татарстан и Дня города.

В этом году фестиваль работающей молодежи посвящен Году родных языков и народного единства, поэтому во время концерта зрителям будет представлена красочная программа, насыщенная танцами и песнями разных народов мира.

Своим творчеством публику порадуют творческие коллективы: ГБУ «Безопасность дорожного движения»; Казанского авиационного завода имени Горбунова — филиала ПАО «Туполев»; АО «Аммоний»; Казанского порохового завода; отдела образования Мамадышского района; Зеленодольского завода им. Горького; ПАО «Таттелеком» и другие.

Мероприятие пройдет с учетом всех санитарных требований, подчеркивают организаторы. Вход свободный.

Фестиваль создан при поддержке Президента Республики Татарстан в 2013 году. Автор идеи и организатор проекта — региональная молодежная общественная организация Республики Татарстан «Созвездие-Йолдызлык».

Основные учредители фестиваля — Министерство промышленности и торговли РТ и Министерство по делам молодежи РТ.

Соучредители фестиваля — Министерство культуры РТ, Министерство образования и науки РТ, Министерство здравоохранения РТ, Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа», Совет муниципальных образований РТ, РОО «Союз молодежи предприятий и организаций РТ», Ассоциация предприятий и промышленников РТ, Федерация профсоюзов РТ, Фонд поддержки развития культуры при Президенте Республики Татарстан, Казанский государственный институт культуры.