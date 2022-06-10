В Татарстане пройдет фестиваль исторической реконструкции «Элбэдэн»

В селе Альвидино Пестречинского района Татарстана 18 и 19 июня состоится IV Всероссийский фестиваль исторической реконструкции «Военные игры „Элбэдэн“». На нем будут воссозданы отдельные эпизоды первых часов Великой Отечественной войны — форсирование немецкими войсками реки Западный Буг и нападение на спящий гарнизон Брестской Брестской крепости. сообщила пресс-служба Минмолодежи РТ.

Также гостей ждут увлекательные исторические квесты, курс «Готов к труду и обороне», конкурс «Ворошиловский стрелок», обучение штыковому бою, разборке и сборке автомата Калашникова, метанию гранты и стрельбе из копий исторического оружия.

Село Альвидино примечательно тем, что там родился защитник Брестской крепости Петр Гаврилов. На фестивале более 300 реконструкторов из разных регионов России изобразят героическую оборону и освобождение цитадели Брестской крепости в 1944 году. На интерактивных площадках фестиваля гости увидят работу связистов, саперов, военных медиков и других солдат в годы войны. Для самых маленьких гостей подготовлена площадка с тематическими играми и мастер-классами.

В рамках фестиваля пройдет республиканский фестиваль «Голос Победы» и чемпионат по военно-прикладным видам спорта среди молодежи. На концертных площадках выступят ансамбли «Катюша», «Голубые береты» и другие артисты.