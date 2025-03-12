В Татарстане пройдет единый день приема для участников СВО и их семей

В Казани 14 марта с 10:00 до 14:00 состоится единый день приемов для участников специальной военной операции, ветеранов и членов их семей. Организатором акции выступает Региональная общественная приемная «Единой России» при поддержке местных общественных приемных партии.

В этот раз темой дня станет социальная поддержка, а именно предоставление технических средств реабилитации, путевок на санаторно-курортное лечение, а также вопросы трудоустройства.

На площадке Общественной приемной по адресу улица Карла Маркса, 31/7 ответят на вопросы татарстанцев ведущий инспектор отдела карьеры и профессиональных навыков Управления Департамента ГКУ Центра занятости населения по РТ Казани по Авиастроительному и Ново-Савиновскому районам Светлана Агафонова и начальник отдела по работе с обращениями граждан, застрахованных лиц, организаций и страхователей Отделения социального фонда РФ по РТ Светлана Морозова.

Оставить обращение и уточнить дополнительную информацию можно по телефону (843) 238 10 00. Также заявления можно прислать на электронную почту op@tatarstan.er.ru.