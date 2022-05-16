В Высокогорском районе пройдет единственный в РТ фестиваль компьютерного искусства

В поселке Крутушка Высокогорского района Татарстана с 21 по 23 октября пройдет фестиваль компьютерного искусства CAFePARTY, пропагандирующий субкультуру демосцены.

Демосцена - направление, объединяющее программирование и искусство. Его главная особенность – создание сюжетного видеоряда в реальном времени по принципу работы компьютерных игр.

«Это программы для визуального наслаждения. Суть в том, что люди пишут программы, которые это самое “визуальное наслаждение” генерирует, причем на устройствах, совершенно для этого не предназначенных. По сути “демосцена” – это так называемое генеративное искусство», - пояснил «Татар-информу» главный организатор проекта Дамир Насыров.

Фундаментальными инструментами проекта являются современные технологии, компьютеры прошлого, а главное – творческий потенциал участников. Именно здесь они, используя современные возможности, но основываясь на историческом наследии, могут генерировать настоящие произведения искусства.

Дамир Насыров подчеркнул, что на территории России фактически нет регулярных проектов, которые знакомили широкие массы с искусством демосцены, в то время как за рубежом подобные события происходят каждые две-три недели.

«Нам бы хотелось, чтобы у нас в России это искусство было также развито, ведь демосцена – настоящий культурный феномен компьютерной эпохи, самобытный и самодостаточный жанр искусства, достойный сохранения и поддержки», - уверен Насыров.

Он отметил, что фестивалем «CAFePARTY» предусмотрены конкурсы для участников любого уровня, в том числе начинающих программистов, компьютерных художников, музыкантов.

Кроме того, участников ожидает параллельная в виде семинаров, выставок, концертных программ.

Напомним, что Министерство образования и культуры Финляндии включило демосцену в список национального культурного наследия человечества.

Фестиваль проходит при поддержке президентского фонда культурных инициатив.