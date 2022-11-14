В Татарстане пройдет диктант на родных языках коренных народов Поволжья

В Татарстане 18 ноября пройдет диктант на родных языках коренных народов Поволжья. В мероприятии смогут принять участие все желающие независимо от возраста и уровня владения родными языками, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«Диктант – добровольная бесплатная образовательная акция, призванная пробудить интерес к родным языкам народов, проживающих в Татарстане», – отметили в министерстве.

Акция позволит проверить правописание на родном чувашском, марийском, удмуртском, мокшанском и эрзянском и других языках.

Список площадок, где можно будет писать диктант, будет размещен 17 ноября на сайте Министерства образования и науки Татарстана.