День психологической помощи для детей и родителей пройдет в Татарстане

В аппарате уполномоченного по правам ребенка в Татарстане в четверг, 22 сентября, пройдет День психологической помощи. Консультацию на безвозмездной основе проведут профессиональные педагоги-психологи, сообщили в пресс-службе детского омбудсмена.

«Взрослые и дети в конфиденциальной обстановке смогут пообщаться с профессиональными психологами на волнующие их темы, в том числе касающиеся детско-родительских отношений, отношений со сверстниками, конфликтов в подростковой среде», — пояснили в аппарате уполномоченного.

Кроме того, для родителей и детей, проживающих за пределами Казани, будет организована возможность онлайн-консультирования.

Записаться на прием можно по телефону: 8 (843)236-61-64.